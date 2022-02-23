Чемпион мира, лучший бомбардир Мундиаля и экс-легионер"Динамо": звезды спорта поддержали Украину на фоне угрозы России

Во время, когда внимание всей планеты привлечено к Украине, не молчат и знаменитости. Ряд спортивных звезд выразили свою поддержку украинцам в социальных сетях.

Мартина Навратилова

Теннисная рекордсменка Мартина Навратилова мониторит политическую ситуацию в мире в режиме нон-стоп. Еще несколько дней назад 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" призвала скрестить пальцы за Украину в ее противостоянии с Россией. Кроме того, 65-летняя бывшая "первая ракетка" планеты изрядно переживает за украинку Элину Свитолину.

Навратилова хорошо знает, что такое потерять родину. Она фактически сбежала из Чехословакии в 1975 году, поскольку стремилась быть "свободным человеком". После ввода в 1968-м советских войск в чешские и словацкие города в ответ на реформы Пражской весны соотечественники теннисистки забыли о свободе на 20 лет.

Гари Линекер

Не остался равнодушным и лучший бомбардир ЧМ-1986 Гари Линекер. Бывший форвард сборной Англии, а ныне – телеэксперт в твите поставил красноречивый диагноз президенту России Владимиру Путину. Его действия в отношении Украины экс-футболист назвал "невероятно тупыми".

"На грани войны в Европе. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно мозгов, чтобы быть невероятно тупыми", – резюмировал Линекер.

Гарри Каспаров

Всегда на пульсе событий держит руку настоящий российский оппозиционер Гарри Каспаров. 13-й чемпион мира по шахматам в Twitter написал целый тред-реакцию на злобу дня. Он упрекнул Запад за годы "слепоты" и призвал оценить " быстрый и твердый" ответ США и союзников.

"Надеюсь, что эта речь когда-то станет доказательством в суде над Путиным в Гааге. Но это слишком оптимистичная мысль в мире, где диктатор может просто захватить кусок Европы, а его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире", – грустно резюмировал легендарный шахматист.

Каха Каладзе

Не мог остаться в стороне признание "ЛДНР" и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" отметил фирменный почерк России, которая в 2008 году признала самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию. Но всегда так не будет...

"Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия будут вновь целостными государствами, и я желаю им мира", – написал Каладзе.

Кроме того, уже скоро придется реагировать на события вокруг Украины ряду ушедших в политику спортсменов. Голоса президента Либерии Джорджа Веа (обладателя "Золотого мяча-1995"), премьер-министра Пакистана Имрана Хана (чемпиона мира по крикету 1992 года) и второго вице-президента бразильского Сената Ромарио (победителя футбольного Мундиаля-1994) будут услышаны более широким кругом публики, чем выступления политиков "с пеленок". В глобальном мире это имеет значение.