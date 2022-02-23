Чемпіон світу, найкращий бомбардир Мундіалю і екс-легіонер"Динамо": зірки спорту підтримали Україну на тлі загрози Росії

У час, коли увага всієї планети привернута до України, не мовчать і знаменитості. Низка спортивних зірок висловила свою підтримку українцям у соціальних мережах.

Мартіна Навратілова

Тенісна рекордсменка Мартіна Навратілова моніторить політичну ситуацію у світі в режимі нон-стоп. Ще кілька днів тому 18-разова переможниця турнірів "Великого шолома" закликала схрестити пальці за Україну в її протистоянні з Росією. Крім того, 65-річна колишня "перша ракетка" планети неабияк переживає за українку Еліну Світоліну.

Навратілова добре знає, що таке втратити батьківщину. Вона фактично втекла з Чехословаччини в 1975 році, оскільки прагнула бути "вільною людиною". Після введення у 1968-му радянських військ до чеських і словацьких міст у відповідь на реформи Празької весни співвітчизники тенісистки забули про свободу на 20 років.

Гарі Лінекер

Не залишився байдужим і найкращий бомбардир ЧС-1986 Гарі Лінекер. Колишній форвард збірної Англії, а нині – телеексперт твітом поставив красномовний діагноз президенту Росії Владіміру Путіну. Його дії щодо України екс-футболіст назвав "неймовірно тупими".

"На межі війни в Європі. Люди – дивовижні створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо мізків, аби бути неймовірно тупими", – резюмував Лінекер.

Гаррі Каспаров

Завжди на пульсі подій тримає руку справжній російський опозиціонер Гаррі Каспаров. 13-й чемпіон світу з шахів у Twitter написав цілий тред-реакцію на пекуче питання. Він дорікнув Заходу за роки "сліпоти" та закликав оцінити "швидку й тверду" відповідь США та союзників.

"Сподіваюся, що ця промова колись стане доказом у суді над Путіним в Гаазі. Та це занадто оптимістична думка в світі, де диктатор може просто захопити шмат Європи, а його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі", – сумно резюмував легендарний шахіст.

Каха Каладзе

Не міг залишитися осторонь визнання "ЛДНР" і мер Тбілісі Каха Каладзе. Колишній оборонець київського "Динамо" та італійського "Мілана" відзначив фірмовий почерк Росії, яка в 2008 році визнала самопроголошені Абхазію і Південну Осетію. Та завжди так не буде...

"Ми, Грузія, стоїмо за братську Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що невдовзі і Україна, і Грузія будуть знову цілісними державами, і я бажаю їм миру", – написав Каладзе.

Окрім того, вже незабаром доведеться реагувати на події навколо України низці спортсменів, які пішли в політику. Голоси президента Ліберії Джорджа Веа (володаря "Золотого м'яча-1995"), прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана (чемпіона світу з крикету в 1992 році) та другого віце-президента бразильського Сенату Ромаріо (переможця футбольного Мундіалю-1994) будуть почуті ширшим колом публіки, аніж виступи політиків "з пелюшок". У глобальному світі це має значення.