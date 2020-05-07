ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чемпион мира-2014 вошел в тренерский штаб "Баварии"

Новости » Спорт     07.05.2020 - 18:19
Чемпион мира-2014 вошел в тренерский штаб "Баварии"
Фото: Мирослав Клозе (fcbayern.com)

Лучший бомбардир в истории сборной Германии будет работать в команде Флика

Чемпион мира по футболу 2014 года Мирослав Клозе назначен на пост помощника главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Лучший бомбардир в истории сборной Германии по футболу подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года, который начнет действовать с 1 июля.

Клозе после завершения карьеры игрока работал в системе "Баварии", на протяжении двух последних лет он возглавлял юношескую команду мюнхенцев (игроки не старше 17 лет).

В бытность футболистом Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он по два раза выигрывал чемпионат и Кубка Германии.

Вместе с национальной командой Германии он стал чемпионом мира 2014 года. Нападающий является рекордсменом по количеству забитых мячей на чемпионатах мира - 16.

Напомним, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться с клубом о новом контракте.

"Бавария" на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, которая из-за пандемии коронавируса была приостановлена. Сегодня было объявлено, что первенство Германии возобновится 16 мая.

Легенда "Баварии" Роббен может возобновить карьеру "Ньюкасл" на фоне покупки саудовскими инвесторами начал поиски нового тренера
Новости Украины Баварияназначениетренер
News
On Top