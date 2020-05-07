ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чемпіон світу-2014 увійшов у тренерський штаб "Баварії"

Новини » Спорт     07.05.2020 - 18:19
Чемпіон світу-2014 увійшов у тренерський штаб "Баварії"
Фото: Мирослав Клозе (fcbayern.com)

Найкращий бомбардир в історії збірної Німеччини працюватиме в команді Фліка

Чемпіон світу з футболу 2014 року Мирослав Клозе призначений на пост помічника головного тренера "Баварії" Ханса-Дітера Фліка. Про це повідомляється на офіційному сайті мюнхенського клубу.

Найкращий бомбардир в історії збірної Німеччини з футболу підписав з клубом контракт терміном до 30 червня 2021 року, який почне діяти з 1 липня.

Клозе після завершення кар'єри гравця працював в системі "Баварії", протягом двох останніх років він очолював юнацьку команду мюнхенців (гравці не старше 17 років).

Футболістом Клозе виступав за "Баварію" з 2007 по 2011 рік. У складі мюнхенського клубу він по два рази вигравав чемпіонат і Кубка Німеччини.

Разом з національною командою Німеччини він став чемпіоном світу 2014 року. Нападник є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу - 16.

Нагадаємо, воротар "Баварії" Мануель Нойер не може домовитися з клубом про новий контракт.

"Баварія" на цей момент лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, який через пандемію коронавірусу був припинений. Сьогодні було оголошено, що першість Німеччини поновиться 16 травня.

Легенда "Баварії" Роббен може відновити кар'єру "Ньюкасл" на тлі покупки саудівськими інвесторами почав пошуки нового тренера
Новини України Баваріяназначениетренер
News
On Top