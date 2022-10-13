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Переможець Формули E підшукав собі команду на новий сезон

Фото: Чемпіонські обійми Стоффеля Вандорна (fiaformulae.com)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон "електричної" Формули Стоффель Вандорн у прийдешньому сезоні виступатиме в складі команди DS Penske.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter пілота.

30-річний бельгієць працевлаштувався на сезон 2022/23 Формули E. Його чемпіонська команда – "Мерседес" – закрила програму в екологічній серії. Її місце посяде "Макларен".

Вандорн виступатиме в оновленій команді DS Penske. Її складовими стали стайня Dragon Penske та французький моторист DS, який у сезоні 2021/22 постачав двигуни китайській команді "Течіта". Партнером чемпіона в новій стайні буде ще один екс-пілот Формули-1 Жан-Ерік Вернь.

Цьогоріч Вандорн завоював чемпіонську корону, набравши 213 очок у загальному заліку гонщиків. Бельгійський пілот здобув лише одну перемогу (Монако), але стабільно фінішував на подіумі та поруч із ним. У Формулі-1 він виступав у 2016-2018 рр. без особливих успіхів.

Новий сезон Формули E розпочнеться 14 січня. Першим eПрі в першості 2022/23 стане Мексика. Натомість 27-28 січня відбудуться два етапи в Саудівській Аравії.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та став дворазовим чемпіоном світу.

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