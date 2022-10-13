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Победитель Формулы E подыскал себе команду на новый сезон

Фото: Чемпионские объятия Стоффеля Вандорна (fia formula e.com)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион "электрической" Формулы Стоффель Вандорн в грядущем сезоне будет выступать в составе команды DS Penske.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота.

30-летний бельгиец трудоустроился на сезон 2022/23 Формулы E. Его чемпионская команда – "Мерседес" – закрыла программу в экологической серии. Ее место займет "Макларен".

Вандорн будет выступать в обновленной команде DS Penske. Ее составляющими стали конюшня Dragon Penske и французский моторист DS, поставлявший в сезоне 2021/22 двигатели китайской команде "Течита". Партнером чемпиона в новой конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.

В этом году Вандорн завоевал чемпионскую корону, набрав 213 очков в общем зачете гонщиков. Бельгийский пилот одержал лишь одну победу (Монако), но стабильно финишировал на подиуме и рядом с ним. В Формуле-1 он выступал в 2016-2018 гг. без особых успехов.

Новый сезон Формулы E начнется 14 января. Первым eПри в первенстве 2022/23 станет Мексика. В свою очередь 27-28 января состоятся два этапа в Саудовской Аравии.

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

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