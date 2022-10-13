Переможець Формули E підшукав собі команду на новий сезон
Чинний чемпіон "електричної" Формули Стоффель Вандорн у прийдешньому сезоні виступатиме в складі команди DS Penske.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter пілота.
30-річний бельгієць працевлаштувався на сезон 2022/23 Формули E. Його чемпіонська команда – "Мерседес" – закрила програму в екологічній серії. Її місце посяде "Макларен".
Вандорн виступатиме в оновленій команді DS Penske. Її складовими стали стайня Dragon Penske та французький моторист DS, який у сезоні 2021/22 постачав двигуни китайській команді "Течіта". Партнером чемпіона в новій стайні буде ще один екс-пілот Формули-1 Жан-Ерік Вернь.
Цьогоріч Вандорн завоював чемпіонську корону, набравши 213 очок у загальному заліку гонщиків. Бельгійський пілот здобув лише одну перемогу (Монако), але стабільно фінішував на подіумі та поруч із ним. У Формулі-1 він виступав у 2016-2018 рр. без особливих успіхів.
Новий сезон Формули E розпочнеться 14 січня. Першим eПрі в першості 2022/23 стане Мексика. Натомість 27-28 січня відбудуться два етапи в Саудівській Аравії.
NEWS— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) October 12, 2022
Extremely happy to join DS Penske from next season and team up with @JeanEricVergne! I’m convinced that with this group of talented people we’ll be able to achieve our common goals again! Now,I’m just looking forward to get back on track and prepare for the season ahead! pic.twitter.com/K0elul5lWw
До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та став дворазовим чемпіоном світу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.