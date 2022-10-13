ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Победитель Формулы E подыскал себе команду на новый сезон

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 13:11
Победитель Формулы E подыскал себе команду на новый сезон Фото: Чемпионские объятия Стоффеля Вандорна (fia formula e.com)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион "электрической" Формулы Стоффель Вандорн в грядущем сезоне будет выступать в составе команды DS Penske.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота.

30-летний бельгиец трудоустроился на сезон 2022/23 Формулы E. Его чемпионская команда – "Мерседес" – закрыла программу в экологической серии. Ее место займет "Макларен".

Вандорн будет выступать в обновленной команде DS Penske. Ее составляющими стали конюшня Dragon Penske и французский моторист DS, поставлявший в сезоне 2021/22 двигатели китайской команде "Течита". Партнером чемпиона в новой конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.

В этом году Вандорн завоевал чемпионскую корону, набрав 213 очков в общем зачете гонщиков. Бельгийский пилот одержал лишь одну победу (Монако), но стабильно финишировал на подиуме и рядом с ним. В Формуле-1 он выступал в 2016-2018 гг. без особых успехов.

Новый сезон Формулы E начнется 14 января. Первым eПри в первенстве 2022/23 станет Мексика. В свою очередь 27-28 января состоятся два этапа в Саудовской Аравии.

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны