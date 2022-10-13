Победитель Формулы E подыскал себе команду на новый сезон

Действующий чемпион "электрической" Формулы Стоффель Вандорн в грядущем сезоне будет выступать в составе команды DS Penske.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота .

30-летний бельгиец трудоустроился на сезон 2022/23 Формулы E. Его чемпионская команда – "Мерседес" – закрыла программу в экологической серии. Ее место займет "Макларен".

Вандорн будет выступать в обновленной команде DS Penske. Ее составляющими стали конюшня Dragon Penske и французский моторист DS, поставлявший в сезоне 2021/22 двигатели китайской команде "Течита". Партнером чемпиона в новой конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.

В этом году Вандорн завоевал чемпионскую корону, набрав 213 очков в общем зачете гонщиков. Бельгийский пилот одержал лишь одну победу (Монако), но стабильно финишировал на подиуме и рядом с ним. В Формуле-1 он выступал в 2016-2018 гг. без особых успехов.

Новый сезон Формулы E начнется 14 января. Первым eПри в первенстве 2022/23 станет Мексика. В свою очередь 27-28 января состоятся два этапа в Саудовской Аравии.