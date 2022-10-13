Победитель Формулы E подыскал себе команду на новый сезон
Действующий чемпион "электрической" Формулы Стоффель Вандорн в грядущем сезоне будет выступать в составе команды DS Penske.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота.
30-летний бельгиец трудоустроился на сезон 2022/23 Формулы E. Его чемпионская команда – "Мерседес" – закрыла программу в экологической серии. Ее место займет "Макларен".
Вандорн будет выступать в обновленной команде DS Penske. Ее составляющими стали конюшня Dragon Penske и французский моторист DS, поставлявший в сезоне 2021/22 двигатели китайской команде "Течита". Партнером чемпиона в новой конюшне станет еще один экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь.
В этом году Вандорн завоевал чемпионскую корону, набрав 213 очков в общем зачете гонщиков. Бельгийский пилот одержал лишь одну победу (Монако), но стабильно финишировал на подиуме и рядом с ним. В Формуле-1 он выступал в 2016-2018 гг. без особых успехов.
Новый сезон Формулы E начнется 14 января. Первым eПри в первенстве 2022/23 станет Мексика. В свою очередь 27-28 января состоятся два этапа в Саудовской Аравии.
NEWS— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) October 12, 2022
Extremely happy to join DS Penske from next season and team up with @JeanEricVergne! I’m convinced that with this group of talented people we’ll be able to achieve our common goals again! Now,I’m just looking forward to get back on track and prepare for the season ahead! pic.twitter.com/K0elul5lWw
К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.
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