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Чемпіон Євро-2016 оновив рекорд, Холанд націлився на Шевченка: нові звитяги Ліги чемпіонів

Четвер 26 жовтня 2023 15:28
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Чемпіон Євро-2016 оновив рекорд, Холанд націлився на Шевченка: нові звитяги Ліги чемпіонів Фото: Ветеран №1 Ліги чемпіонів Пепе (facebook.com/FCPorto)
Автор: Антон Федорців

Забивний форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд і досвідчений оборонець португальського "Порту" Пепе підкорили нові вершини в історії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Squawka.

Нападник "містян" оформив дубль у виїзному протистоянні зі швейцарським "Янг Бойз". Ці голи дозволили норвежцю піднятися в топ-20 бомбардирів турніру всіх часів лише в 23 роки.

Холанд обійшов триразового тріумфатора Кубка чемпіонів Ференца Пушкаша. У легендарного угорця 36 м'ячів у головному єврокубку. Натомість в голеадора "Манчестер Сіті" вже 37 голів. Наступні орієнтири скандинава – Серхіо Агуеро (41 м'яч), Алессандро Дель П'єро (42) та Кіліан Мбаппе (43).

Щоб піднятися в топ-10 бомбардирів, Холанд повинен наздогнати Андрія Шевченка. За роки виступів у київському "Динамо", "Мілані" та лондонському "Челсі" українець оформив 48 голів у Лізі чемпіонів. Абсолютний рекордсмен турніру – Кріштіану Роналду (140 м'ячів).

Тим часом ветеран "Порту" став найстаршим польовим виконавцем в історії змагань. Пепе вийшов у старті "драконів" і відіграв усі 90 хвилин проти "Антверпена". У вечір поєдинку португальцю виповнився 40 років, 241 день. Чемпіон Європи 2016 року випередив легенду "Мілана" Алессандро Костакурту (40 років, 211 днів).

Тим не менше, найстаршими футболістами в історії Ліги чемпіонів залишаються воротарі. До топ-5 гвардійців потрапили італійці Марко Баллотта (43 роки, 252 дні) та Джанлуїджі Буффон, українець Олександр Шовковський, австралієць Марк Шварцер і шотландець Аллан Макгрегор. Випередити останнього Пепе зможе в 6-му турі, якщо вийде проти донецького "Шахтаря" (13 грудня).

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Барселони" в дебюті Пушіча.

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Андрій Шевченко Порту Манчестер Сити Ліга чемпіонів
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