ПСЖ розбив "Мілан", "Порту" втік від "Шахтаря", дубль Холанда: результати Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група E

"Фейєнорд" – "Лаціо" – 3:1

Голи: Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 – Педро, 83 (пенальті)

"Селтік" – "Атлетіко" – 2:2

Голи: Фурухасі, 4, Пальма, 28 – Грізманн, 25, Мората, 53

Нереалізований пенальті: Грізманн, 25 (А)

Вилучення: Де Пауль, 82 (А, друга жовта картка)

Група F

ПСЖ – "Мілан" – 3:0

Голи: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі, 89

"Ньюкасл" – "Боруссія" Д – 0:1

Гол: Нмеча, 45

Група G

"Янг Бойз" – "Манчестер Сіті" – 1:3

Голи: Мешак, 52 – Аканджі, 48, Холанд, 67 (пенальті), 86

РБ "Лейпциг" – "Црвена Звезда" – 3:1

Голи: Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменіч, 70

Група H

"Антверпен" – "Порту" – 1:4

Голи: Юсуф, 37 – Еванілсон, 46, 69, 84, Еустакіо, 54

У центральному матчі вечора ПСЖ розгромив "Мілан". Парижани повели в середині першого тайму, коли Мбаппе ввійшов у штрафний та в протихід кіперу поклав у кут. Закріпили перевагу господарі після перерви. Спершу Коло Муані вдало зіграв на добиванні, а під завісу зустрічі Лі більярдним пострілом встановив остаточний результат.

У паралельному поєдинку "Ньюкасл" втратив нагоду закріпити лідерство в групі. "Сороки" мінімально поступилися "Боруссії" з Дортмунда, пропустивши нелогічний гол у роздягальню. Шлоттербек відібрав м'яч на власній половині та полетів до атаки, на фініші якої віддав під удар Нмечі – з технічним ударом німця в кут Поуп не впорався. А в другій половині відігратися "Ньюкасл" так і не зумів.

Натомість "Ман Сіті" мав непростий виїзд до Швейцарії. "Янг Бойз" зберіг ворота сухими до перерви. Але на старті другого тайму Аканджі на добиванні завершив затяжну атаку "містян". Утім, господарі швидко відігралися після елегантного парашуту Мешака. Довелося братися до справи Холанду. Забивний норвежець спершу реалізував одинадцятиметровий, а в кінцівці хитнув оборонця і класно пробив під поперечину.

Продовжив серію невдач "Антверпен". Бельгійці виграли тайм в "Порту" після голу Юсуфа, але посипалися після перерви. "Дракони" шокували двома голами за 8 хвилин – Еванілсон забив із меж штрафного, а Еустакіо майстерно поклав у дальній кут. Добив "червоних" той же Еванілсон. Спершу він класно пробив із льоту, а потім перекинув через воротаря у виході віч-на-віч.