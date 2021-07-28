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Чемодан без ручки: Кулеба заявил, что Крым становится неподъемным грузом для России

Автор: РБК-Украина

Саммит Крымской платформы изменит отношение международного сообщества к российской оккупации Крыма. Если раньше Крым был для России "чемоданом без ручки", то теперь станет "неподъемным грузом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время брифинга.

По словам министра, Россия пытается объявить вопрос оккупации Крыма закрытым. В то же время, Кулеба заверил, что вопрос Крыма не будет закрытым, пока полуостров не вернется Украины.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", - сказал министр.

Напомним, по словам Кулебы, участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 28 стран.

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КрымДмитрий Кулеба