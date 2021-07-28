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Чемодан без ручки: Кулеба заявив, що Крим стає непідйомним вантажем для Росії

Автор: РБК-Україна

Саміт Кримської платформи змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації Криму. Якщо раніше Крим був для Росії "чемоданом без ручки", то тепер стане "непідйомним вантажем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

За словами міністра, Росія намагається оголосити питання окупації Криму закритим. Натомість, Кулеба запевнив, що питання Криму не буде закритим, поки півострів не повернеться Україні.

"Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж", - сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Кулеби, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 28 держав.

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КримДмитро Кулеба