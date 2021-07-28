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Уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

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Среда 28 июля 2021 11:03
Уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 28 стран. Украине удалось сформировать ядро ​​международной коалиции за освобождение Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"По состоянию на сейчас, уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина ожидает участия в саммите ключевых международных партнеров.

"Этот результат подтверждает, что нам удалось сформировать ядро ​​международной коалиции за освобождение Крыма", - убежден министр.

Кулеба отметил, что саммит не будет единовременным событием. Будет проводиться регулярная работа на разных уровнях.

Ранее в Офисе президента сообщили, кто вероятнее всего будет выступать представителем Соединенных Штатов Америки во время саммита Крымской платформы.

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