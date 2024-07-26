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У Челябінській області прорвало дамбу: вода затопила будинки росіян (відео)

Фото: у Росії прорвало дамбу на Кіалімському водосховищі (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У місті Карабаш Челябінської області сьогодні, 26 липня, прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Затоплено велику кількість будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, після прориву дамби між насосною станцією та шлюзами водосховища вода поширюється дуже швидко.

Обережно! На відео є ненормативна лексика.

При цьому Telegram-канали публікують відео, на яких можна помітити, як росіяни повилазили на дахи своїх будинків, рятуючись від потопу.

У зоні підтоплення перебувають жителі у російських селищах Кіалім, Мухаметово, Сактаєво, Карасаєво та Байдашево.

За непідтвердженою інформацією, вода полилася через верх шлюзів греблі ще сьогодні, 25 липня, вдень. При цьому місцева влада нібито попереджала мешканців про таку можливість.

Прориву передував Каспійський циклон - регіон заливало кілька днів.

У Карабаському міському окрузі оголосили режим НС. Росіяни планують розпочати евакуацію.

Прорив греблі в Орську

Нагадаємо, у квітні цього року затоплювало російське місто Орськ Оренбурзької області. Там також прорвало дамбу.

Місцева влада тоді закликала мешканців до термінової евакуації на тлі загрози затоплення. Внаслідок інциденту було відомо про загиблих.

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