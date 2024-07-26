В Челябинской области прорвало дамбу: вода затопила дома россиян (видео)

Как пишут в сети, после прорыва дамбы между насосной станцией и шлюзами водохранилища вода распространяется очень быстро.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

При этом Telegram-каналы публикуют видео, на которых можно заметить, как россияне повылезали на крыши своих домов, спасаясь от потопа.

В зоне подтопления находятся жители в российских поселках Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево.

По неподтвержденной информации, вода полилась через верх шлюзов дамбы еще сегодня, 25 июля, днем. При этом местные власти якобы предупреждали жителей о такой возможности.

Прорыву предшествовал Каспийский циклон - регион заливало несколько дней.

В Карабашском городском округе объявили режим ЧС. Россияне планируют начать эвакуацию.