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В Челябинской области прорвало дамбу: вода затопила дома россиян (видео)

Фото: в России прорвало дамбу на Киалимском водохранилище (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В городе Карабаш Челябинской области сегодня, 26 июля, прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Затоплено большое количество домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, после прорыва дамбы между насосной станцией и шлюзами водохранилища вода распространяется очень быстро. 

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

 

При этом Telegram-каналы публикуют видео, на которых можно заметить, как россияне повылезали на крыши своих домов, спасаясь от потопа. 

В зоне подтопления находятся жители в российских поселках Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево.

 

По неподтвержденной информации, вода полилась через верх шлюзов дамбы еще сегодня, 25 июля, днем. При этом местные власти якобы предупреждали жителей о такой возможности. 

Прорыву предшествовал Каспийский циклон - регион заливало несколько дней. 

В Карабашском городском округе объявили режим ЧС. Россияне планируют начать эвакуацию.

Прорыв дамбы в Орске

Напомним, в апреле этого года затапливало российский город Орск Оренбургской области. Там также прорвало дамбу.

Местные власти тогда призывали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления. В результате инцидента было известно о погибших.

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