"Челсі" знищив вірменський колектив: Мудрик оформив шедевр і здивував статистикою

Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 8:0. Ще в першому таймі "сині" забили шість голів у ворота суперника, один з яких в активі українця.

На 39-й хвилині, за рахунку 4:0 Мудрик отримав м'яч від Крістофера Нкунку та з-за меж штрафного майданчика красивим ударом відправив його у правий верхній кут. Таким чином, він забив у другому поспіль єврокубковому матчі за лондонців. Шедевр українця претендує на найкращий гол 3-го туру Ліги конференцій.

Загалом Мудрик провів на полі 90 хвилин та отримав оцінку в 8,2 бала від статистичного порталу SofaScore. Це четверта найвища оцінка серед усіх учасників матчу.

Крім голу, на рахунку українця ще 2 удари в площину воріт та 1 повз, 2 успішних спроби дриблінгу з 4-х, 44 дотиків до м'яча, 23 точних паси з 29-ти (79%), 2 неточних навіси, 3 виграних єдиноборства з 6-ти та 11 втрат м'яча. Також він заробив 1 фол, 1 раз заблокував удар, та 1 раз виніс м'яч.

"Челсі" встановив рекорд Ліги конференцій, здобувши найбільшу перемогу в історії турніру. Попередній рекордний результат належав данському "Норшелланну", який розгромив болгарський "Лудогорець" – 7:1.

Після трьох турів "Челсі" посідає першу сходинку в турнірної таблиці Ліги конференцій з доробком у дев'ять очок. Він випереджає найближчих переслідувачів за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів.