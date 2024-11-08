"Челси" уничтожил армянский коллектив: Мудрик оформил шедевр и удивил статистикой

Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счётом 8:0. Еще в первом тайме "синие" забили шесть голов в ворота соперника, один из которых в активе украинца.

На 39-й минуте при счете 4:0 Мудрик получил мяч от Кристофера Нкунку и из-за пределов штрафной красивым ударом отправил его в правый верхний угол. Таким образом, он забил во втором подряд еврокубковом матче за лондонцев. Шедевр украинца претендует на самый красивый гол 3-го тура Лиги конференций.

В общей сложности Мудрик провел на поле 90 минут и получил оценку в 8,2 балла от статистического портала SofaScore. Это четвертая наивысшая оценка среди всех участников матча.

Кроме гола, на счету украинца еще 2 удара в створ ворот и 1 мимо, 2 успешных попытки дриблинга из 4-х, 44 прикосновений к мячу, 23 точных паса из 29-ти (79%), 2 неточных навеса, 3 выигранных единоборства из 6-ти и 11 потерь мяча. Также он заработал 1 фол, 1 раз заблокировал удар и 1 раз вынес мяч.

"Челси" установил рекорд Лиги конференций, одержав самую крупную победу в истории турнира. Предыдущий рекордный результат принадлежал датскому "Норшелланну", разгромившему болгарский "Лудогорец" - 7:1.

После трех туров "Челси" занимает первое место в турнирной таблице Лиги конференций, имея девять очков. Он опережает ближайших преследователей за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.