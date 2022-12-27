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"Челсі" здобув непросту перемогу над "Борнмутом" в АПЛ

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Лондон, Вівторок 27 грудня 2022 21:29
"Челсі" здобув непросту перемогу над "Борнмутом" в АПЛ Фото: Мейсон Маунт забив другий м'яч на "Стемфорд Брідж" (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою над "Борнмутом" у рамках англійської Прем'єр-ліги вийшов із півторамісячної паузи лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Челсі" – "Борнмут" – 2:0

Голи: Гаверц, 16, Маунт, 24

"Сині" взяли м'яч під контроль із перших хвилин і почали тиснути на володіння гостей. Ставка "Челсі" на швидкий м'яч зіграла на 16-й хвилині – зразкова атака лондонців завершилася забігом із прострілом Стерлінга, який замкнув Гаверц.

Збавляти оберти команда Грема Поттера і не думала. Провівши ще кілька випадів, "сині" подвоїли перевагу в середині тайму. Це Маунт намагався створити момент для Закарії, а після серії рикошетів сам опинився на ударній позиції та розкішно поклав м'яч під стійку.

У другій половині першої 45-хвилинки та відразу після перерви "Челсі" намагався розвинути свій успіх. Напівнагоди змарнували ті ж Гаверц і Маунт, а також Пулішіч і Стерлінг. Та поступово "вишні" перехопили ініціативу та навіть зуміли притиснути господарів до власних воріт у фінальні хвилини.

На гол "Борнмут" справді напрацював. Із пострілом Крісті після вривання в штрафний майданчик упорався Кепа, а в доданий арбітром час Соланке головою пробив поруч зі стійкою. Були й небезпечні епізоди під час стандартів, але розмочити рахунок гості не зуміли.

Перемога не надто змінила турнірне становище "Челсі". Лондонці досі доволі далеко від заповітної топ-4. "Сині" наразі посідають 8-ме місце та мають в активі 24 очки. Четвертий "Тоттенхем" набрав 30 пунктів.

До слова, раніше "Тоттенхем" втратив очки у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".

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