ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Челси" увел из-под носа "Манчестер Сити" замену Зинченко

Новина українською →
Лондон, Пятница 05 августа 2022 15:05
"Челси" увел из-под носа "Манчестер Сити" замену Зинченко Фото: Марк Кукурелья оказался в Лондоне вместо Манчестера (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" сумел перехватить защитника "Брайтона" Марка Кукурелью по пути в Манчестер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Испанец решил выступать на "Стэмфорд Бридж". "Брайтон" оформил рекордный трансфер "на выход".

Кукурелья заключил с "синими" контракт на 6 лет. "Чайки" получат за него ориентировочно 65,3 млн евро. Еще 8,3 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов. В августе прошлого года "Брайтон" отдал за защитника всего 18 миллионов.

Кукурелья долгое время был трансферной целью "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола видел в воспитаннике "Барселоны" замену Александру Зинченко. Украинец ушел в лондонский "Арсенал".

Накануне "Челси" оформил переход вундеркинда Чуквуэмеки, ставшего чемпионом Европы со сборной Англии U-19. Бывший центрхав "Астон Виллы" тоже подписал 6-летний контракт с лондонцами.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Чемпионат Англии
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз