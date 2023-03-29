"Челсі" усунув тренера від роботи через "Баварію": що трапилося

36-річний фахівець стане об'єктом торгів між іменитими європейськими клубами. Новопризначений керманич "Баварії" Томас Тухель публічно заявив про бажання поповнити свій штаб англійцем.

Баррі зацікавлений у відновленні співпраці з німецьким тренером, тож "Челсі" відсторонив того від роботи. "Сині" готові вести перемовини з мюнхенцями, але перша пропозиція "ротен" щодо компенсації за фахівця лондонців не влаштувала. Поки Тухелю допомагатимуть Арно Міхельс і Жолт Льов.

Баррі поповнив структуру "Челсі" в серпні 2020 року. З того часу він поєднував роботу на "Стемфорд Брідж" із від'їздами до двох збірних – Ірландії, Бельгії та Португалії. До тренерського штабу піренейців його запросив новий керманич національної команди Роберто Мартінес.

Хто такий Ентоні Баррі

Уродженець Ліверпуля, виховувався в академії "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "Акррінгтон Стенлі" в сезоні 2005/06.

Провів усю кар'єру в англійській трясовині. Захищав кольори "Йовіла", "Честер Сіті", "Рексема" (двічі), "Флітвуд Таун", "Форест Грін Роверс". Єдиний трофей Баррі-футболіста – чемпіонський титул Національної конференції з "Акррінгтоном".

Кар'єру тренера розпочав у "Вігані" перед сезоном 2017/18. Відпрацював там 3 роки, допоки не отримав запрошення Тухеля в "Челсі".