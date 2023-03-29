UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Челсі" усунув тренера від роботи через "Баварію": що трапилося

Фото: Ентоні Баррі потрібен багатьом тренерам (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Несподіваним яблуком незгоди між лондонським "Челсі" та мюнхенською "Баварією" став асистент головного тренера англійського гранда Ентоні Баррі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

36-річний фахівець стане об'єктом торгів між іменитими європейськими клубами. Новопризначений керманич "Баварії" Томас Тухель публічно заявив про бажання поповнити свій штаб англійцем.

Баррі зацікавлений у відновленні співпраці з німецьким тренером, тож "Челсі" відсторонив того від роботи. "Сині" готові вести перемовини з мюнхенцями, але перша пропозиція "ротен" щодо компенсації за фахівця лондонців не влаштувала. Поки Тухелю допомагатимуть Арно Міхельс і Жолт Льов.

Баррі поповнив структуру "Челсі" в серпні 2020 року. З того часу він поєднував роботу на "Стемфорд Брідж" із від'їздами до двох збірних – Ірландії, Бельгії та Португалії. До тренерського штабу піренейців його запросив новий керманич національної команди Роберто Мартінес.

Хто такий Ентоні Баррі

Уродженець Ліверпуля, виховувався в академії "Евертона". На дорослому рівні дебютував за "Акррінгтон Стенлі" в сезоні 2005/06.

Провів усю кар'єру в англійській трясовині. Захищав кольори "Йовіла", "Честер Сіті", "Рексема" (двічі), "Флітвуд Таун", "Форест Грін Роверс". Єдиний трофей Баррі-футболіста – чемпіонський титул Національної конференції з "Акррінгтоном".

Кар'єру тренера розпочав у "Вігані" перед сезоном 2017/18. Відпрацював там 3 роки, допоки не отримав запрошення Тухеля в "Челсі".

До слова, раніше "Тоттенхем" домовився з Конте про розрив контракту за згодою сторін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаваріяЧемпіонат НімеччиниЧелсиЧемпіонат Англії