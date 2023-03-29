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"Челси" отстранил тренера от работы из-за "Баварии": что произошло

Фото: Энтони Барри нужен многим тренерам (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным яблоком несогласия между лондонским "Челси" и мюнхенской "Баварией" стал ассистент главного тренера английского гранда Энтони Барри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

36-летний специалист станет объектом торгов между именитыми европейскими клубами. Новоназначенный наставник "Баварии" Томас Тухель публично заявил о желании пополнить свой штаб англичанином.

Барри заинтересован в возобновлении сотрудничества с немецким тренером, поэтому "Челси" отстранил его от работы. "Синие" готовы вести переговоры с мюнхенцами, но первое предложение "ротен" о компенсации за специалиста лондонцев не устроило. Пока Тухелю помогут Арно Михельс и Жолт Лев.

Барри пополнил структуру "Челси" в августе 2020 года. С тех пор он совмещал работу на "Стемфорд Бридж" с отъездами в две сборные – Ирландию, Бельгию и Португалию. В тренерский штаб пиренейцев его пригласил новый вождь национальной команды Роберто Мартинес.

Кто такой Энтони Барри

Уроженец Ливерпуля, воспитывался в академии "Эвертона". На взрослом уровне дебютировал за "Акррингтон Стэнли" в сезоне 2005/06.

Провел всю карьеру в английской трясине. Защищал цвета "Йовила", "Честер Сити", "Рексема" (дважды), "Флитвуд Таун", "Форест Грин Роверс". Единственный трофей Барри-футболиста – чемпионский титул Национальной конференции с "Акррингтоном".

Карьеру тренера начал в "Уигане" перед сезоном 2017/18. Отработал там 3 года, пока не получил приглашение Тухеля в "Челси".

К слову, ранее "Тоттенхэм" договорился с Конте о разрыве контракта по согласию сторон.

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