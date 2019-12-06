"Челси" сократили срок запрета на подписание новых футболистов

Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/ChelseaFC)

Также уменьшена вдвое сумма штрафа

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил о пересмотре дела и вынес решение по апелляции в отношении лондонского "Челси". Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в начале года Международной федерацией футбола (ФИФА) и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращен до одного периода. Таким образом, "Челси" сможет приобретать футболистов уже в январе 2020 года. Также был вдвое сокращен штраф в отношении клуба, который теперь составляет 273,4 тысячи евро.

Трансферный запрет был наложен на "синих" из-за неоднократного нарушения подписания молодых игроков. Клуб не купил ни одного игрока перед началом нынешнего сезона, при этом команду покинули сразу пять футболистов.

На данный момент, подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвертое место в АПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах.

В Лиге чемпионов "Челси" располагается на третьем месте после пяти туров в группе Н, имея в активе 8 очков. В заключительном туре группового этапа английский клуб примет французский "Лилль" 10 декабря.