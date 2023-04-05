"Челсі" розгляне можливість повернення екс-тренера: він працював із українцем

44-річний тренер несподівано став претендентом на посаду, що стала вакантною після звільнення Грема Поттера. Напередодні кандидат відвідав домашній матч "Челсі", в якому українець Мудрик і компанія не переграли "Ліверпуль" (0:0). Він нібито завершить сезон 2022/23 з командою.

Лемпард – жива легенда "синіх". Як футболіст він провів 13 сезонів у складі лондонців, а згодом повернувся на "Стемфорд Брідж" у ролі тренера. У дебютний сезон із Лемпардом на чолі "Челсі" фінішував на 4-й сходинці в АПЛ і дійшов до фіналу Кубка Англії.

Водночас лондонці тоді виступали з великою кількістю власних вихованців, оскільки на "Челсі" наклали трансферний бан. У наступному ж сезоні результати "синіх" погіршилися і Лемпарда звільнили посеред кампанії. Замість нього прийшов Томас Тухель і виграв із командою Лігу чемпіонів 2020/21.

У січні 2022-го фахівець очолив ліверпульський "Евертон" за місяць після підписання українця Миколенка. Він втримав "ірисок" в елітному дивізіоні (16-те місце), але вже цієї зими був звільнений. Розпочав же тренерську кар'єру Лемпард у "Дербі Каунті", з яким дійшов до фіналу плей-офф Чемпіоншипа 2018/19.