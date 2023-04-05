"Челси" рассмотрит возможность возвращения экс-тренера: он работал с украинцем

44-летний тренер неожиданно стал претендентом на должность, ставшую вакантной после увольнения Грэма Поттера. Накануне кандидат посетил домашний матч "Челси", в котором украинец Мудрик и компания не обыграли "Ливерпуль" (0:0). Он якобы завершит сезон 2022/23 с командой.

Лэмпард – живая легенда "синих". В качестве футболиста он провел 13 сезонов в составе лондонцев, а затем вернулся на "Стэмфорд Бридж" в роли тренера. В дебютный сезон с Лэмпардом во главе "Челси" финишировал на 4-й строчке в АПЛ и дошел до финала Кубка Англии.

В то время лондонцы выступали с большим количеством собственных воспитанников, поскольку на "Челси" наложили трансферный бан. В следующем же сезоне результаты "синих" ухудшились и Лэмпарда уволили посреди кампании. Вместо него пришел Томас Тухель и выиграл с командой Лигу чемпионов 2020/21.

В январе 2022-го специалист возглавил ливерпульский "Эвертон" через месяц после подписания украинца Миколенко. Он удержал "ирисок" в элитном дивизионе (16-е место), но уже этой зимой был уволен. Начал же тренерскую карьеру Лэмпард в "Дерби Каунти", с которым дошел до финала плей-офф Чемпионшипа 2018/19.