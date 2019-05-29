"Челси" разгромил "Арсенал" и во второй раз выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы сезона 2018/19. Игра на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершилась со счетом 4:1.

В первом тайме болельщики голов не увидели, хотя у обеих команд были неплохие шансы.

Счет в финальном матче был открыт лишь во втором тайме благодаря усилиям форвард "синих" Оливье Жиру. Затем на 60 минуте нападающий "Челси" Педро Родригес увеличил преимущество команды. Третий мяч в ворота "Арсенала" через пять минут забил Эден Азар, который реализовал пенальти, назначенный за фол Эйнсли Мэйтленд-Найлса на Оливье Жиру.

Сократил отставание в счете Алекс Айуоби на 69 минуте, но уже на 72 минуте Азар оформил дубль и установил окончательный счет.

Таким образом, "Челси" получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Для "синих" это вторая победа в истории ЛЕ. Ранее команда брала трофей в 2013 году, обыграв в финале "Бенфику".

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выиграл первый титул в карьере. До этого 60-летний итальянец лишь занимал второе и третье место в серии А с «Наполи», а также добирался до кубковых финалов.

При этом главный тренер "канониров" Унаи Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы. До этого он трижды выходил в финал с "Севильей" и трижды побеждал.