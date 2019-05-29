"Челсі" розгромив "Арсенал" і вдруге виграв Лігу Європи

"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи сезону 2018/19. Гра на стадіоні "Олімпійський" в Баку і завершилася з рахунком 4:1.

У першому таймі вболівальники голів не побачили, хоча в обох команд були непогані шанси.

Рахунок у фінальному матчі був відкритий лише в другому таймі завдяки зусиллям форвард "синіх" Олів'є Жиру. Потім на 60 хвилині нападник "Челсі" Педро Родрігес збільшив перевагу команди. Третій м'яч у ворота "Арсеналу" через п'ять хвилин забив Еден Азар, який реалізував пенальті, призначений за фол Ейнслі Мейтленд-Найлс на Олів'є Жиру.

Скоротив відставання в рахунку Алекс Айуобі на 69 хвилині, але вже на 72 хвилині Азар оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

Таким чином, "Челсі" здобув путівку в груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Для "синіх" це друга перемога в історії ЛЕ. Раніше команда брала трофей у 2013 році, обігравши в фіналі "Бенфіку".

Головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі виграв перший титул в кар'єрі. До цього 60-річний італієць лише посідав друге і третє місце в серії А з «Наполі», а також добирався до кубкових фіналів.

При цьому головний тренер "канонірів" Унаї Емері зазнав першої поразки у фіналі Ліги Європи. До цього він тричі виходив у фінал з "Севільєю" і тричі перемагав.