"Челси" приобрел самого дорогого вратаря в истории

Лондонский клуб подписал с игроком 7-летний контракт

Футбольный клуб "Челси" заключил долгосрочное соглашение с испанским голкипером Кепой Аррисабалагой, ранее выступавшим за "Атлетик". Об этом сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Контракт с игроком рассчитан на семь лет. Новичок команды в ближайшее время приступит к тренировкам в составе "синих".

Накануне в официальном сообщении клуба из Бильбао сообщалось, что вратарь выкупил собственный контракт, выплатив полную сумму отступных в размере 80 млн евро, установив тем самым новый рекорд. Испанский голкипер стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

Голкипер является воспитанником "Атлетика", с 2016 года выступал за основную команду. В общей сложности в составе клуба из Бильбао 23-летний вратарь провел 54 игры, в которых пропустил 66 мячей.

В ноябре 2017 года Аррисабалага дебютировал за сборную Испании. Он вошел в итоговую заявку своей команды на чемпионат мира-2018, однако участия в играх не принимал, являясь запасным вратарем.

Напомним, ранее трансферный рекорд при переходах голкиперов принадлежал бразильцу Алиссону Бекеру, перешедший нынешним летом в английский "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" за 62,5 млн евро.