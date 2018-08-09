"Челсі" придбав найдорожчого воротаря в історії

Лондонський клуб підписав з гравцем 7-річний контракт

Футбольний клуб "Челсі" уклав довгострокову угоду з іспанським голкіпером Кепой Аррісабалагою, який раніше виступав за "Атлетик". Про це повідомляється на офіційному сайті лондонської команди.

Контракт з гравцем розрахований на сім років. Новачок команди найближчим часом приступить до тренувань у складі "синіх".

Напередодні в офіційному повідомленні клубу з Більбао повідомлялося, що воротар викупив власний контракт, виплативши повну суму відступних у розмірі 80 млн євро, встановивши тим самим новий рекорд. Іспанський голкіпер став найдорожчим воротарем в історії футболу.

Голкіпер є вихованцем "Атлетика", з 2016 року виступав за основну команду. В цілому в складі клубу з Більбао 23-річний воротар провів 54 гри, в яких пропустив 66 м'ячів.

У листопаді 2017 року Аррісабалага дебютував за збірну Іспанії. Він увійшов в підсумкову заявку своєї команди на чемпіонат світу-2018, однак участі в іграх не приймав, будучи запасним воротарем.

Нагадаємо, раніше трансферний рекорд при переходах голкіперів належав бразильцеві Аліссон Бекеру, який перейшов цього літа до англійського "Ліверпуля" з італійської "Роми" за 62,5 млн євро.