"Челси" прибыл в Баку на финал Лиги Европы против "Арсенала"

Лондонский "Челси" этой ночью прибыл в Баку, где команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала". Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Воспитанники Маурисио Сарри будут ограничены только открытыми тренировками на Олимпийском стадионе.

Среди приехавших присутствует Антонио Рудигер, который не выйдет на поле из-за травмы.

Отметим, что их соперник, команда "Арсенал" прибыла в столицу Азербайджана еще два дня назад в составе 24 футболистов, из которых в заявку в день игры попадут лишь 23 исполнителя.

Финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна.