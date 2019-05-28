"Челсі" прибув у Баку на фінал Ліги Європи проти "Арсеналу"

Лондонський "Челсі" цієї ночі прибув в Баку, де команда зіграє фінальний матч Ліги Європи проти "Арсеналу". Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Вихованці Маурісіо Саррі будуть обмежені лише відкритими тренуваннями на Олімпійському стадіоні.

Серед тих, хто приїхав, присутній Антоніо Рюдігер, який не вийде на поле через травму.

Відзначимо, що їх суперник, команда "Арсенал" прибула в столицю Азербайджану ще два дні тому у складі 24 футболістів, з яких в заявку в день гри потраплять лише 23 виконавця.

Фінал Ліги Європи "Челсі" - "Арсенал" відбудеться 29 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна.