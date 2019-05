"Челси" прибыл в Баку на финал Лиги Европы против "Арсенала"

Их соперник прибыл в столицу Азербайджана еще 25 мая

Лондонский "Челси" этой ночью прибыл в Баку, где команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала". Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Воспитанники Маурисио Сарри будут ограничены только открытыми тренировками на Олимпийском стадионе.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S