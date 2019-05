"Челсі" прибув у Баку на фінал Ліги Європи проти "Арсеналу"

Їх суперник прибув в столицю Азербайджану ще 25 травня

Лондонський "Челсі" цієї ночі прибув в Баку, де команда зіграє фінальний матч Ліги Європи проти "Арсеналу". Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Вихованці Маурісіо Саррі будуть обмежені лише відкритими тренуваннями на Олімпійському стадіоні.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S