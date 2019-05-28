"Челсі" прибув у Баку на фінал Ліги Європи проти "Арсеналу"

Фото: футболісти "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)

Їх суперник прибув в столицю Азербайджану ще 25 травня

Лондонський "Челсі" цієї ночі прибув в Баку, де команда зіграє фінальний матч Ліги Європи проти "Арсеналу". Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Вихованці Маурісіо Саррі будуть обмежені лише відкритими тренуваннями на Олімпійському стадіоні.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 травня 2019 р.

Серед тих, хто приїхав, присутній Антоніо Рюдігер, який не вийде на поле через травму.

Відзначимо, що їх суперник, команда "Арсенал" прибула в столицю Азербайджану ще два дні тому у складі 24 футболістів, з яких в заявку в день гри потраплять лише 23 виконавця.

We've landed in Baku!



And here's who has made the trip for the #UEL final — Arsenal FC (@Arsenal) May 25, 2019

Фінал Ліги Європи "Челсі" - "Арсенал" відбудеться 29 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна.