"Челсі" прибув у Баку на фінал Ліги Європи проти "Арсеналу"

Їх суперник прибув в столицю Азербайджану ще 25 травня
Лондонський "Челсі" цієї ночі прибув в Баку, де команда зіграє фінальний матч Ліги Європи проти "Арсеналу". Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
Вихованці Маурісіо Саррі будуть обмежені лише відкритими тренуваннями на Олімпійському стадіоні.
Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...— Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 травня 2019 р.
And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S
Серед тих, хто приїхав, присутній Антоніо Рюдігер, який не вийде на поле через травму.
.@ToniRuediger wasn’t missing this trip! #UELfinal pic.twitter.com/6bHpazabi9— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 27, 2019
Відзначимо, що їх суперник, команда "Арсенал" прибула в столицю Азербайджану ще два дні тому у складі 24 футболістів, з яких в заявку в день гри потраплять лише 23 виконавця.
We've landed in Baku!— Arsenal FC (@Arsenal) May 25, 2019
And here's who has made the trip for the #UEL final
Фінал Ліги Європи "Челсі" - "Арсенал" відбудеться 29 травня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна.