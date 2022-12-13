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Середняк АПЛ перейшов від росіянина до консорціуму зі США

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Борнмут, Вівторок 13 грудня 2022 17:21
Середняк АПЛ перейшов від росіянина до консорціуму зі США Фото: "Вишні" позбулися російського власника клубу (facebook.com/afcbournemouth)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга затвердила зміну власника "Борнмута". Замість Максіма Дьоміна справами "вишень" заправлятиме Білл Фоулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ліга перевірила документи щодо продажу команди та дозволила перехід права власності до американського консорціуму. Угода на понад 100 млн фунтів була погоджена ще восени.

Американець Фоулі з партнерами поповнив колекцію спортивних клубів. Консорціумом також контролюються команди провідних заокеанських ліг – "Джексонвілл Джагуарс" (НФЛ) і "Вегас Голден Найтс" (НХЛ). Низка команд у чемпіонатах розвитку теж фінансуються Cannae Holdings Inc. і пов'язаними з нею компаній.

Донедавна "Борнмут" належав російському бізнесмену Дьоміну. Біля керма "вишень" він опинився у 2011 році разом із Едді Мітчеллом. Після повномасштабного вторгення РФ до України росіянин зумів уникнути британських санкцій, оскільки встиг отримати громадянство Сполученого Королівства.

"Борнмут" наразі йде на 14-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Вишні" набрали 16 очок після 15-ти турів, здобувши чотири перемоги в сезоні. На старті кампанії боси "Борнмута" звільнили Скотта Паркера з посади керманича команди. Нині дорсетширців тренує Гарі О'Ніл.

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