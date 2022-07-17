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"Челси" представил подписанную звезду Серии А

Фото: Калиду Кулибали надел футболку "Челси" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали присоединился к лондонскому "Челси" в турне по Соединенным Штатам. Он покинул итальянский "Наполи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Звездный центрбек пополнил ряды "синих". На "Стэмфорд Бридж" он должен заменить переехавших в чемпионат Испании Рюдигера и Кристенсена.

Кулибали подписал с "Челси" 4-летний контракт. "Наполи" получил за своего лидера ориентировочно 38 млн евро. Восемь лет назад неаполитанцы отдали бельгийскому "Генку" за сенегальца всего 7,75 млн.

В составе "Наполи" Калиду Кулибали провел 317 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. С "партенопейцами" защитник завоевал Суперкубок Италии-2014 и триумфовал в Кубке Италии 2019/20. Со сборной Сенегала он победил на Кубке африканских наций-2021.

Кулибали стал вторым летним новичком "Челси". Ранее лондонцы переманили Стерлинга из "Манчестер Сити". Его переход стоил "синим" 56,2 млн евро.

Напомним, что легендарный Чех ушел с должности технического советника "Челси" после смены владельца.

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