"Челсі" презентував підписану зірку Серії А

Зірковий центрбек поповнив лави "синіх". На "Стемфорд Брідж" він повинен замінити Рюдігера та Крістенсена, які переїхали в чемпіонат Іспанії.

Кулібалі підписав із "Челсі" 4-річний контракт. "Наполі" отримав за свого лідера орієнтовно 38 млн євро. Вісім років тому неаполітанці віддали бельгійському "Генку" за сенегальця всього 7,75 млн.

У складі "Наполі" Каліду Кулібалі провів 317 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Із "партенопейцями" оборонець здобув Суперкубок Італії-2014 та тріумфував у Кубку Італії 2019/20. Зі збірною Сенегалу він переміг на Кубку африканських націй-2021.

Кулібалі став другим літнім новачком "Челсі". Раніше лондонці переманили Стерлінга з "Манчестер Сіті". Його перехід коштував "синім" 56,2 млн євро.