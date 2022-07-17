"Челсі" презентував підписану зірку Серії А

Оборонець збірної Сенегалу Каліду Кулібалі приєднався до лондонського "Челсі" в турне Сполученими Штатами. Він покинув італійський "Наполі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Зірковий центрбек поповнив лави "синіх". На "Стемфорд Брідж" він повинен замінити Рюдігера та Крістенсена, які переїхали в чемпіонат Іспанії.
Кулібалі підписав із "Челсі" 4-річний контракт. "Наполі" отримав за свого лідера орієнтовно 38 млн євро. Вісім років тому неаполітанці віддали бельгійському "Генку" за сенегальця всього 7,75 млн.
У складі "Наполі" Каліду Кулібалі провів 317 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Із "партенопейцями" оборонець здобув Суперкубок Італії-2014 та тріумфував у Кубку Італії 2019/20. Зі збірною Сенегалу він переміг на Кубку африканських націй-2021.
Кулібалі став другим літнім новачком "Челсі". Раніше лондонці переманили Стерлінга з "Манчестер Сіті". Його перехід коштував "синім" 56,2 млн євро.
Нагадаємо, що легендарний Чех пішов із посади технічного радника "Челсі" після зміни власника.
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