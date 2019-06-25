"Челси" получил разрешение на переговоры с потенциальным тренером

Лондонцы вскоре могут получить нового наставника
"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Об этом информирует пресс-служба на официальном сайте клуба.
"Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку у обоих клубов, надеемся, что сторонам удастся быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не намерен делать заявлений на данную тему", - говорится в сообщении.
Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018. Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".
В прошедшем сезоне "Челси" занял 3 место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".
Напомним, бывший вратарь "Челси" Петр Чех получил должность в структуре клуба.