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Бывший вратарь "Челси" Чех получил пост в структуре клуба

Новости » Спорт    21.06.2019 - 11:44
Бывший вратарь "Челси" Чех получил пост в структуре клуба
Фото: Чех и Грановская (twitter.com/PetrCech)

Петр начинает административную карьеру

"Челси" объявил о назначении бывшего вратаря команды Петра Чеха на пост технического директора. Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Чех будет работать в тренировочном центре Кобхэма и будет тесно сотрудничать с директором "Челси" Мариной Грановской.

"Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к "Челси" и помочь создать наилучшую возможную атмосферу высокого уровня для достижений дальнейших успехов. Я с нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться успехов в будущем", - сказал Петр Чех.

Цвета "Челси" голкипер защищал с 2004 по 2015 год. С командой он выиграл четыре чемпионских трофея в АПЛ, побеждал в Кубке Англии, трижды в Кубке английской лиги. В 2012 году Чех помог "синим" выиграть Лигу чемпионов, а в 2013 - Лигу Европы.

Летом 2015 Чех перешел в "Арсенал". Он объявил о завершении карьеры в январе этого года. Последним матчем для голкипера стал финал Лиги Европы 29 мая, в котором футболист встретился со своим бывшим клубом - "Челси".

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