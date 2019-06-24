"Челси" объявит о назначении нового тренера в ближайшие дни

Фото: Фрэнк Лэмпард (dcfc.co.uk)

Лондонцы закроют вопрос о компенсации за Лэмпарда

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в течение нескольких дней возглавит "Челси". Об этом сообщает TalkSport.

Лондонцы закроют вопрос о компенсации в размере 4,5 млн евро за досрочный разрыв контракта, после чего подтвердят назначение специалиста.

На посту наставника лондонского клуба 40-летний Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который перебрался в "Ювентус".

Фрэнк Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года, возглавив "Дерби Каунти". В его дебютном сезоне в качестве наставника он занял с клубом шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа - второго дивизиона в Англии. Лэмпард в качестве игрока выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год.

По итогам минувшего сезона "Челси" занял 3 место в АПЛ и стал победителем Лиги Европы.

Напомним, бывший вратарь "Челси" Петр Чех получил должность в структуре клуба.