ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Челси" объявит о назначении нового тренера в ближайшие дни

Новости » Спорт    24.06.2019 - 12:25
"Челси" объявит о назначении нового тренера в ближайшие дни
Фото: Фрэнк Лэмпард (dcfc.co.uk)

Лондонцы закроют вопрос о компенсации за Лэмпарда

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард в течение нескольких дней возглавит "Челси". Об этом сообщает TalkSport.

Лондонцы закроют вопрос о компенсации в размере 4,5 млн евро за досрочный разрыв контракта, после чего подтвердят назначение специалиста. 

На посту наставника лондонского клуба 40-летний Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который перебрался в "Ювентус". 

Фрэнк Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года, возглавив "Дерби Каунти". В его дебютном сезоне в качестве наставника он занял с клубом шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа - второго дивизиона в Англии. Лэмпард в качестве игрока выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год.

По итогам минувшего сезона "Челси" занял 3 место в АПЛ и стал победителем Лиги Европы.

Напомним, бывший вратарь "Челси" Петр Чех получил должность в структуре клуба.

Полуфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с тренером Срна вошел в тренерский штаб "Шахтера"
Новости Украины Челситренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь