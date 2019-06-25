"Челсі" отримав дозвіл на переговори з потенційним тренером

Фото: Френк Лемпард (dcfc.co.uk)

Лондонці невдовзі можуть отримати нового наставника

"Дербі Каунті" дозволив "Челсі" вести переговори з головним тренером команди Френком Лемпардом. Про це інформує прес-служба на офіційному сайті клубу.

"З огляду на близьку передсезонну підготовку в обох клубів, сподіваємося, що сторонам вдасться швидко завершити переговори. Клуб надалі не має наміру робити заяв на цю тему", - йдеться в повідомленні.

Лемпард очолює "Дербі Каунті" з травня 2018. Під його керівництвом вони вийшли в фінал плей-офф Чемпіоншипа за місце в прем'єр-лізі, але поступилися "Астон Віллі".

У минулому сезоні "Челсі" зайняв 3 місце в чемпіонаті Англії. Команду очолював Мауріціо Саррі, який 16 червня він пішов в "Ювентус".

Нагадаємо, колишній воротар "Челсі" Петр Чех отримав посаду в структурі клубу.