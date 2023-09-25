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"Челсі" в полоні невдач. Глобальна мережа піцерій познущалася з Мудрика та Ко

Фото: "Сині" не знають смаку перемог восени (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Британська гілка всесвітньовідомої мережі Domino's Pizza тонко поглузувала з чергової невдачі лондонського "Челсі" в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Напередодні англійський гранд програв "Астон Віллі" в 6-му турі чемпіонату Англії. Єдиний м'яч у зустрічі провів форвард бірмінгемців Оллі Воткінс.

"Челсі" традиційно вивів текстову трансляцію поєдинку в соцмережах. На 73-й хвилині "сині" відрапортували про гол "Вілли". Натомість у коментарі лондонці нарвалися на тролінг профілю Domino's Pizza UK.

"Ми доставили орієнтовно 852 609 піц з того часу, як "Челсі" забивав гол", – написав креативний SMM-ник мережі піцерій.

Безгольова серія "синіх" розпочалася після міжнародної паузи. "Челсі" двічі мінімально програв ("Ноттінгем", "Астон Вілла") та звів унічию поєдинок проти "Борнмута" (0:0). Остання перемога лондонців датована 25 серпня, коли "Челсі" розгромив "Лутон" (3:0).

 

 

До слова, напередодні "Арсенал" розійшовся нічиєю з "Тоттенхемом" у дербі Північного Лондона.

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