RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Челси" в плену неудач. Глобальная сеть пиццерий поиздевалась над Мудриком и Ко

Фото: "Синие" не знают вкуса побед осенью (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Британская ветвь всемирно известной сети Domino's Pizza тонко посмеялась над очередной неудачей лондонского "Челси" в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Накануне английский гранд проиграл "Астон Вилли" в 6-м туре чемпионата Англии. Единственный мяч во встрече провел форвард бирмингемцев Олли Уоткинс.

"Челси" традиционно вывел текстовую трансляцию поединка в соцсетях. На 73-й минуте "синие" отрапортовали о голе "Виллы". В комментарии лондонцы нарвались на троллинг профиля Domino's Pizza UK.

"Мы доставили ориентировочно 852 609 пицц с тех пор, как "Челси" забивал гол", – написал креативный SMM-щик сети пиццерий.

Безголевая серия "синих" началась после международной паузы. "Челси" дважды минимально проиграл ("Ноттингем", "Астон Вилла") и свел вничью поединок против "Борнмута" (0:0). Последняя победа лондонцев датирована 25 августа, когда "Челси" разгромил "Лутон" (3:0).

 

 

К слову, накануне "Арсенал" разошелся ничьей с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиЧемпионат Англиипиццерия