"Челси" планирует сделать Облака самым дорогим голкипером мира

Английский клуб хочет покинуть Тибо Куртуа

Лондонский "Челси" планирует приобрести голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа, который в ближайшее время может перебраться в другой мадридский клуб - "Реал". Об этом пишет Mundo Deportivo.

Английский клуб готов выплатить сумму отступных, прописанную в контракте Облака, которая равна 100 млн евро. В случае перехода Облак станет самым дорогим вратарем мира. В настоящий момент этот статус принадлежит бразильцу Алиссону, чей трансфер из "Ромы" обошелся "Ливерпулю" в 75 млн евро.

Контракт 25-летнего словенского голкипера с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Облак стал игроком "Атлетико" летом 2014 года, сыграв в чемпионате Испании в 116 играх и пропустив 67 мячей.

Замену Куртуа "Челси" должен найти до четверга, 9 августа, когда в чемпионате Англии закрывается летнее трансферное окно.