"Челсі" планує зробити Облака найдорожчим голкіпером світу

Англійський клуб хоче покинути Тібо Куртуа

Лондонський "Челсі" планує придбати голкіпера мадридського "Атлетіко" Яна Облака як заміну Тібо Куртуа, який найближчим часом може перебратися в інший мадридський клуб - "Реал". Про це пише Mundo Deportivo.

Англійський клуб готовий виплатити суму відступних, прописану в контракті Облака, яка дорівнює 100 млн євро. У разі переходу Облак стане найдорожчим воротарем світу. На даний момент цей статус належить бразильцю Аліссону, чий трансфер з "Роми" обійшовся "Ліверпулю" в 75 млн євро.

Контракт 25-річного словенського голкіпера з іспанським клубом розрахований до 30 червня 2021 року. Облак став гравцем "Атлетіко" влітку 2014 року, зігравши в чемпіонаті Іспанії в 116 іграх і пропустивши 67 м'ячів.

Заміну Куртуа "Челсі" повинен знайти до четверга, 9 серпня, коли в чемпіонаті Англії закривається літнє трансферне вікно.