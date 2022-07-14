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"Челси" переманил звезду сборной Англии из "Манчестер Сити"

Фото: Рахим Стерлинг в футболке "Челси" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Новые владельцы лондонского "Челси" оформили первый громкий трансфер этим летом. На "Стэмфорд Бридж" переехал нападающий Рахим Стерлинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний англичанин сменил "Манчестер Сити" на "Челси". Он был главной трансферной целью "синих" в это межсезонье.

Стерлинг заключил с лондонцами 5-летний контракт. Его трансфер обошелся боссам "Челси" ориентировочно в 56,2 млн евро. "Манчестер Сити" исполнитель, который может сыграть центрфорварда, оттянутого нападающего и на обоих флангах атаки, отдал 7 сезонов.

В составе "горожан" Стерлинг всего провел 337 матчей, в которых забил 131 мяч и отдал 94 результативных передачи. Вместе с "Ман Сити" он завоевал 4 чемпионских титула АПЛ, Кубок Англии, 5 Кубков английской лиги и Суперкубок Англии-2019.

До периода с "горожанами" нападающий выступал за "Ливерпуль", в структуру которого попал в 15 лет. Фактически родным клубом Стерлинга является принципиальный оппонент "Челси" – лондонский "Куинз Парк Рейнджерс".

К слову, во вторник "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском поединке в Таиланде.

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