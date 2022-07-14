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"Челсі" переманив зірку збірної Англії з "Манчестер Сіті"

Фото: Рахім Стерлінг у футболці "Челсі" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Нові власники лондонського "Челсі" оформили перший гучний трансфер цього літа. На "Стемфорд Брідж" переїхав нападник Рахім Стерлінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний англієць змінив "Манчестер Сіті" на "Челсі". Він був головною трансферною ціллю "синіх" у це міжсезоння.

Стерлінг уклав із лондонцями 5-річний контракт. Його трансфер коштував босам "Челсі" орієнтовно 56,2 млн євро. "Манчестер Сіті" виконавець, який може зіграти центрфорварда, відтягнутого нападника та на обох флангах атаки, віддав 7 сезонів.

У складі "містян" Стерлінг усього провів 337 матчів, у яких забив 131 м'яч і віддав 94 результативні передачі. Разом із "Ман Сіті" він здобув 4 чемпіонські титули АПЛ, Кубок Англії, 5 Кубків англійської ліги та Суперкубок Англії-2019.

До періоду з "містянами" нападник виступав за "Ліверпуль", у структуру якого потрапив у 15 років. Фактично рідним клубом Стерлінга є принциповий опонент "Челсі" – лондонський "Квінз Парк Рейнджерс".

До слова, у вівторок "Манчестер Юнайтед" розгромив "Ліверпуль" у товариському поєдинку в Таїланді.

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