"Челсі" переманив зірку оборони "Лестера"
На фініші літнього трансферного вікна центрбек Веслі Фофана змінив "Лестер" на лондонський "Челсі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
21-річний оборонець пішов на підвищення. "Сині" намагалися підписати француза впродовж усього літа.
Фофана уклав із лондонцями контракт на 7 років. "Лестер" отримав за свою зірку, яка відіграла 52 матчі в усіх турнірах (1 гол), орієнтовно 82,5 млн євро. Два роки тому "лисиці" заплатили французькому "Сент-Етьєну" за центрбека "всього" 35 мільйонів.
Фофана став уже третім придбанням "Челсі" в лінію оборони в літнє трансферне вікно. Раніше на "Стемфорд Брідж" переїхали центрбек Кулібалі та лівий фулбек Кукурелья.
Напередодні "Челсі" зазнав другої поразки в п'яти турах АПЛ. Команда Томаса Тухеля на виїзді поступилася "Саутгемптону" (1:2), хоча відкрила рахунок зусиллями Стерлінга.
Welcome, Wesley! #FofanaIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2022
До слова, раніше "Манчестер Юнайтед" підписав Антоні з "Аякса" за 95 млн євро.
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