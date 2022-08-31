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"Эвертон" Миколенко не удержал победу над "Лидсом", "Челси" потерпел второе поражение: видео

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Лидс, Среда 31 августа 2022 09:25
"Эвертон" Миколенко не удержал победу над "Лидсом", "Челси" потерпел второе поражение: видео Фото: Энтони Гордон только что огорчил "Элланд Роуд" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" потерпел второе поражение в пяти турах английской Премьер-лиги, а Виталий Миколенко не спас ливерпульский "Эвертон" от потери очков в Йоркшире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 5-й тур

"Лидс" – "Эвертон" – 1:1

Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17

"Саутгемптон" – "Челси" – 2:1

Голы: Лавия, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23

В Лидсе "ириски" забили быстрый мяч усилиями Гордона. Молодая надежда "Эвертона" начала голевую атаку мерсисайдцев на левом фланге и привлек к ее организации Макнила и Ивоби. На финише же сам форвард технически обыграл голкипера в ближнем бою.

"Павлины" отыгрались после перерыва. Синистерра получил пас Ааронсона, который до этого не сумел переиграть Пикфорда, и пробил точно в нижний угол из-за пределов штрафной. Помешать колумбийцу не смог Виталий Миколенко... Больше команды не забивали, хотя возможности имели и "Лидс", и "Эвертон".

Украинский защитник в очередной раз отыграл все 90 минут. Ведущие статистические порталы выставили Миколенко среднюю оценку. В частности, SofaScore оценил игру украинца в 6,6 баллов, FotMob – в 6,8, а WhoScored – в 6,5.

Зато в портовом Саутгемптоне зрители увидели не только больше голов, но и победу своих любимцев. Однако первыми забили гости из столицы. Это Стерлинг со второй попытки вывел "Челси" вперед после несогласованных действий обороны и голкипера "Сотона".

Но хозяева отыгрались уже через пять минут. Уорд-Прауз подал угловой, а Лавия подхватил мяч на линии штрафной зоны и мощным выстрелом оставил не у дел Менди. А второй гол "святые" забили в раздевалку – Армстронг беспрепятственно принял мяч в центре штрафной и фактически расстрелял ворота "Челси".

После перерыва "Саутгемптон" вполне мог забить и в третий раз, но лондонцы сумели уберечь собственные ворота. А вот впереди "синие" были совершенно инертными и за исключением полумомента Бройи ничего не создали.

К слову, накануне "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.

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