"Челсі" переманив зірочку юнацьких збірних Англії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Сині" оголосили про четвертий трансфер цього літа. На "Стемфорд Брідж" переїхав 18-річний центрхав, на якого полювали "Барселона" та "Парі Сен-Жермен".

Чуквуемека підписав із лондонцями 6-річний контракт. "Челсі" віддав за таланта орієнтовно 17,9 млн євро. Попри юний вік, півзахисник дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 2020/21.

У минулій кампанії Чуквуемека провів 14 матчів у складі "Астон Вілли" в усіх турнірах, у яких оформив 1 асист. У складі збірної Англії U-19 талант зіграв 11 поєдинків і забив 5 м'ячів. Цьогоріч він тріумфував на Євро для 19-річних.

Раніше в літнє трансферне вікно "Челсі" підписав трьох виконавців. До команди Томаса Тухеля приєдналися голкіпер Слоніна, оборонець Кулібалі та нападник Стерлінг.