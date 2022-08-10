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"Челси" отпустил в Германию провального форварда с потерями свыше 30 миллионов

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Лейпциг, Среда 10 августа 2022 10:58
"Челси" отпустил в Германию провального форварда с потерями свыше 30 миллионов Фото: Тимо Вернер (в центре) вернулся в Бундеслигу (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий РБ "Лейпциг" оформил возвращение на родину нападающего сборной Германии Тимо Вернера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний форвард возобновит выступления в немецкой Бундеслиге. До переезда в АПЛ он провел в составе "красных быков" 4 сезона.

Вернер заключил с "Лейпцигом" 4-летний контракт. Нападающий будет выступать в новой-старой команде под 11-м номером. "Челси" получил за него ориентировочно 20 млн евро. Лишь два года назад лондонцы отдали за Вернера саксонцам 53 миллиона в евровалюте.

Немец не сумел раскрыться на Туманном Альбионе. Всего за "Челси" он провел 89 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и оформил 21 ассист. На уровне Бундеслиги результативность Вернера была лучше – 73 гола за 124 матча в "Лейпциге".

В прошлую пятницу "Челси" усилился защитником Кукурельей из "Брайтона". Также в летнее трансферное окно лондонцы оформили переходы голкипера Слонины, центрбека Кулибали, хавбека Чуквуэмеки и нападающего Стерлинга.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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