"Челси" отправил в отставку главного тренера Лэмпарда

Фото: Фрэнк Лэмпард (facebook.com/ChelseaFC)

Лондонский "Челси" объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это было очень трудное решение, которое владелец и правление клуба приняли нелегко. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера. Однако недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к улучшениям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель, контракт которого будет рассчитан до 2022 года. В приглашении немецкого специалиста был заинтересован владелец "Челси" Роман Абрамович.

Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков. В текущем розыгрыше турнира лондонский клуб пробился в плей-офф, где на стадии 1/8 финала сыграет с мадридским "Атлетико".

Напомним, недавно ПСЖ объявил о назначении Маурисил Почеттино новым главным тренером.